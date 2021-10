Yvetot. [Photos et vidéo] Ouverture du nouveau cinéma à Yvetot

Il était attendu. Il ouvre finalement ses portes mercredi 19 décembre 2018 : Les Arches Lumières, le nouveau cinéma d'Yvetot (Seine-Maritime). Le projet remonte à 2013. C'est finalement toute une zone commerciale et un nouveau quartier (132 logements) qui sortent de terre. L'écoquartier verra le jour d'ici quelques années alors que la zone commerciale (Les Arches Métropole) est déjà opérationnelle. Le cinéma permet de compléter l'offre de détente (bowling et centre aquatique).

Le complexe propose des salles de petite capacité. - Gilles Anthoine

Présentation des Arches Lumières, avec Richard Patry, le président de NOE Cinémas :

Sept salles pour 713 sièges

Les Arches Lumières remplacent la salle Drakkar située en centre-ville d'Yvetot dont la fermeture est programmée au mardi 18 décembre 2018 dans la soirée. Pour l'occasion, le public pourra d'ailleurs repartir avec son siège.

Le hall d'accueil du nouveau cinéma. - Gilles Anthoine

Le nouveau complexe cinématographique ne propose pas plus de sièges que dans le Drakkar (713 fauteuils) mais ils seront répartis différemment dans sept salles (la plus grande faisant 350 places et la plus petite 25 places). L'objectif est de pouvoir proposer plus de films à la projection.

Des sièges duo pour les amoureux. - Gilles Anthoine

Un équipement moderne

Les Arches Lumières se veulent ultramodernes avec une première mondiale : une salle Premium. Il s'agit d'une salle de 25 places avec des fauteuils luxes et la possibilité de privatiser l'endroit. Le son est également à la pointe de la technologie avec le Dolby Atmos. Le système permet de placer des haut-parleurs au-dessus de la tête des spectateurs et ainsi simuler le passager d'un hélicoptère au-dessus de la tête des spectateurs, par exemple.