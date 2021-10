Asnelles. Char à voile : la finale des championnats de France à Asnelles

C'est à Asnelles (Calvados) qu'aura lieu ces samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 la finale des Championnats de France de char à voile. Avec trois catégories de chars représentées : la classe promo, la classe 2 et la classe 3, considérée comme "la Formule 1 des chars à voile", les pilotes proposeront au public de la vitesse et du spectacle sur un parcours de trois kilomètres sur la plage entre Asnelles et Arromanches. Les meilleurs représenteront la France aux championnats du monde en Allemagne, en octobre prochain.

2024 en ligne de mire

L'objectif affiché des dirigeants du Club de Loisirs Nautiques d'Asnelles est d'accueillir les Jeux Olympiques de 2024 en France. Pour ce faire, il faudra déjà que le char à voile soit reconnu comme discipline olympique, ce qui sera décidé en 2020.

Le président de la fédération française de char à voile, Christophe Roger, est lui optimiste : "A nouveau les belles plages du débarquement du 6 juin 44, vont connaître le frisson de la compétition. Les chars à voile ont remplacé les chars d'assaut pour notre plus grand plaisir !"

Il est vrai que des Jeux Olympiques sur les plages du Débarquement en 2024 seraient le plus beau moyen de fêter les 80 ans de l'opération.