Asnelles. La place forte du char à voile en France a de nouveaux locaux

Le Centre de loisirs nautiques d'Asnelles (CLNA) est une place forte du char à voile en France. En juillet, il accueillait les championnats du monde. Et avec environ 20 000 pratiquants par an pour une commune de 600 habitants, François Garnavault, directeur du centre et ancien champion du monde, est fier : "On vient de partout pour pratiquer le char à voile." Pour prévoir d'autres événements de grande ampleur et valoriser les sports nautiques auprès du public, des travaux et aménagement ont été nécessaires. Des locaux tout neufs ont ainsi été inaugurés lundi 18 novembre. L'objectif est aussi de mieux former la jeune génération, présente à l'inauguration : "On a de jeunes pépites qui maintenant pratiquent le char à voile à l'année."