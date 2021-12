Championnat régional de char à voile à Asnelles

Les meilleurs pilotes de la Manche et du Calvados se réunissent dimanche après-midi pour décrocher le titre de champion régional. Plusieurs catégories seront représentées et plusieurs âges aussi. Cela va de 8 ans à plus de 60 ans.

Le public est invité à voir les courses ce dimanche de 13h à 17h30. C'est gratuit? Plus d'infos à retrouver ici.

Ecoutez François Garnadault, directeur de centre de loisirs nautiques d'Asnelles, nous présenter cette journée: