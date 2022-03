Rouen. Rouen : une surveillante de la prison mise en examen et écrouée

Une surveillante de la maison d'arrêt "Bonne-Nouvelle" à Rouen (Seine-Maritime) a été mise en examen et écrouée samedi 9 juin 2018. Elle est soupçonnée d'avoir fait circuler des stupéfiants et des objets interdits au sein de la prison et de corruption passive.