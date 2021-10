Rouen. Évasion de la maison d'arrêt de Rouen : le détenu retrouvé à Bordeaux

Le Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen (Seine-Maritime) était en charge de la traque d'un détenu de 35 ans qui s'est évadé de la maison d'arrêt Bonne-Nouvelle, mardi 6 février 2018.

• Lire aussi. Évasion de la maison d'arrêt Bonne-Nouvelle à Rouen : un détenu recherché



"Nous l'avons localisé dans le train et nous avons prévenu nos collègues qui l'ont interpellé en gare de Bordeaux", confirme à Tendance Ouest une source policière.

"Il a trahi la confiance de l'établissement"

Cette évasion est intervenue dans le courant de la matinée. "Le détenu a profité de son activité professionnelle pour prendre la fuite", confirme Gonzague Vidogue, le directeur de la maison d'arrêt. Le détenu, qui devait purger une petite peine pour des faits de droits communs, travaillait pour le restaurant du personnel. "C'est un poste de confiance que l'on confie aux détenus les plus sérieux", précise le directeur. Alors qu'il était à l'extérieur des murs de l'établissement, dans une partie non carcérale, il a profité d'une minute d'inattention du personnel en charge de sa surveillance pour prendre la fuite, sans être vu. "C'est la première fois que ça arrive sur ce poste et qu'un détenu trahit ainsi la confiance de l'établissement", regrette le directeur. "Rien ne pouvait laisser présager d'un tel acte. Il ne devait en plus purger une peine que de quelques semaines".

A LIRE AUSSI.

Avec "Lire pour en sortir", les détenus s'évadent par la lecture

Vicente enlevé par son père: plus de 300 témoignages recueillis