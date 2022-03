Hérouville-Saint-Clair. Calvados : réviser son bac avec des professeurs bénévoles

C'est une étape importante dans la vie d'un lycéen, bien que stressante lorsque les révisions ne sont pas au point. Cette année, les épreuves du bac se dérouleront du lundi 18 juin au lundi 25 juin 2018. Et pour ceux qui seraient en retard dans leurs révisions, pas de panique, on a trouvé une solution.

Depuis lundi 11 juin 2018, il est possible de réviser ses examens à la bibliothèque d'Hérouville Saint-Clair (Calvados). Au programme, des cours de maths, de physique, d'histoire-géo ou encore de français. "L'objectif c'est de proposer l'aide des professeurs gratuitement, pour les élèves en difficulté ou qui souhaitent approfondir certains points vus en cours." explique Morgane Desard, directrice de la bibliothèque.

L'année dernière, plus de 200 élèves avaient suivi le programme, aidés par une douzaine de professeurs bénévoles. Les sessions ont apparemment bien fonctionné puisque cette année, 16 professeurs sont disponibles. "Il y a un côté vraiment pédagogique, cela permet aux élèves de déconnecter de leur environnement et de se concentrer uniquement sur leurs cours" indique Morgane Desard.

Un environnement "calme"

Pour les futurs bacheliers, venir travailler à la bibliothèque s'avère être une bonne alternative; d'autant plus qu'ils ont des professeurs à disposition. "On peut poser des questions plus ciblées sans risquer de déranger le cours" explique Martin Boquet, élève en 1ère S au lycée Allende d'Hérouville. "Je suis un peu stressée mais ça me rassure de pouvoir poser les questions que je veux" renchérit Caroline Bouarat, également en 1ère S. Une initiative qui ravit aussi leur professeure de français du jour, Marie-Christine Lot. "C'est la deuxième année que je participe à ce programme, et je trouve ça formidable. On peut aider les élèves sur des problèmes précis et voir ce qui leur pose le plus problème. Et puis c'est toujours intéressant de travailler avec des élèves motivés."

Martin Boquet et Caroline Bouarat, élèves en Première S, avec leur professeure de français Marie-Christine Lot. - Solenn Boulant

Avec seulement quelques élèves pour un professeur, l'efficacité est double. "C'est vraiment bien d'avoir quelqu'un à disposition pour approfondir les points que je n'ai pas compris, même si ça fait plusieurs semaines que je révise" raconte Fatima Diallo, élève en Terminale ES au lycée Malherbe à Caen.

Dernière ligne droite pour les lycéens qui plancheront sur l'épreuve de français et de philosophie, lundi 18 juin 2018.

Pratique. Horaires des cours : mardi de 14h à 17h30, mercredi de 10h à 17h30, jeudi de 14h à 17h30, vendredi de 14h à 18h30, samedi de 14h à 18h.