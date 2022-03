Coutumes. Exposition : Lorsque l'enfant paraît au château de Martainville

Le Musée des arts et traditions normands de Martainville (Seine-Maritime) accueille une exposition temporaire sur la condition de l'enfant en Normandie de 1800 à 1960. Elle est présentée jusqu'au dimanche 24 février 2019. De quoi explorer les us et coutumes de notre région et de voir l'évolution des mœurs.