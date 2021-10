Qui est l'Artiste le plus téléchargé légalement de 2011?

Selon l'IFPI, c'est le chanteur Bruno Mars qui est l'artiste qui a vendu le plus de titres digitaux l'année dernière dans le monde, avec près de 30 millions de téléchargements.

Trois de ses titres sont classés dans le Top 10 des morceaux les plus téléchargés en 2011, tous extraits de son album "Doo-Wops & Hooligans".

Top 10 des singles les mieux vendus dans le monde en digital (2011) :



1. Bruno Mars – "Just The Way You Are" (12.5 millions)

2. Bruno Mars – "Grenade" (10.2 millions)

3. LMFAO – "Party Rock Anthem" (9.7 millions)

4. Jennifer Lopez – "On The Floor" (8.4 millions)

5. Adele – "Rolling In The Deep" (8.2 millions)

6. Lady GaGa – "Born This Way" (8.2 millions)

7. Pitbull feat. Ne-Yo – "Give Me Everything" (8.2 millions)

8. Black Eyed Peas – "The Time (Dirty Bit)" (7.3 millions)

9. Maroon 5 – "Moves Like Jagger" (7.0 millions)

10. Bruno Mars – "The Lazy Song" (6.5 millions)

Sources : PureCharts.