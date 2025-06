Port-Jérôme-sur-Seine. La chanteuse Styleto en concert à l'Arcade le 28 septembre

Elle cartonne avec son titre Faut que tu m'aimes, certifié disque d'or : Styleto sera en concert à Port-Jérôme-sur-Seine, dimanche 28 septembre. La chanteuse lyonnaise, qui a sorti son premier album en mars, fera escale à l'Arcade, pour un concert intimiste.

Des titres solaires et intimistes

L'occasion de découvrir les titres solaires et intimes de la chanteuse, qui a récemment collaboré avec Louane ou Ben Mazué et s'est illustrée sur la scène de l'Olympia ou devant les caméras des dernières Victoires de la Musique. "Etre sur scène, cela me rend la plus heureuse du monde. Je trouve ça fou de voir des gens chanter des titres que j'ai conçus dans mon coin, pendant trois ans", confiait la chanteuse à Tendance Ouest, en avril dernier.

Le concert de Styleto débutera à 17h, pour un tarif unique de 25€. La billetterie ouvrira dès ce jeudi 5 juin à 10h, en ligne ou dans les points de vente habituels, ainsi qu'à 13h30 à l'Arcade (sous réserve de places restantes).

Pratique. Styleto en concert dimanche 28 septembre à 17h, à l'Arcade, 3 rue Jean Maridor à Port-Jérôme-sur-Seine. Tarif : 25€.