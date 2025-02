Musique. "J'ai tellement rêvé de ce moment et ça y est, c'est officiel " : Styleto annonce la sortie son tout premier album

Celle qui cartonne avec son titre Faut que tu m'aimes s'apprête à réaliser l'un de ses rêves. Mercredi 5 février, Styleto a annoncé sur ses réseaux sociaux la date de son premier album : le 7 mars 2025. Dans un post Instagram elle écrit : "J'ai tellement rêvé de ce moment et ça y est, c'est officiel. J'ai des papillons dans le ventre (et des nœuds de stress) et les yeux qui brillent, jsuis surex !!! C'est 3 ans de ma vie dans ce projet, j'espère que j'ai bien fait d'essayer de suivre la petite voix dans ma tête pour réaliser mes rêves et que vous prendrez grand soin de cet album. 15 chansons où je me suis autorisée à me livrer, à m'amuser, à me sentir libre."

Ce premier album intitulé "Fille Lacrymale" sera composé de 15 chansons dont deux duos. L'un avec Louane, Ok très bien, et l'autre, baptisé Changer de vie avec Ben Mazué. L'album est déjà disponible en précommande sur styleto.store. En plus, il contient des coloriages pour s'amuser, et puis sa chienne, que tout le monde adore, Socky, a aussi apporté sa touche magique.

Vous pourrez retrouver Styleto sur scène, en Normandie, avec notamment une date de concert au Normandy de Saint-Lô, dans la Manche, le 18 avril 2025.