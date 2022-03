Belbeuf. Près de Rouen, fabriquez et brassez votre propre bière

Thierry Masurier est à la tête de sa microbrasserie à Belbeuf (Seine-Maritime), Ma première bière, où il propose notamment des ateliers de brassage. "Nous proposons deux types d'ateliers, l'un avec une séance de quatre heures pour voir le process de brassage, comprendre la fabrication de la bière puis déguster, détaille Thierry Masurier, tandis que l'autre atelier est plus court avec deux heures."

Il est possible de venir à deux pour participer à un atelier, organisé le samedi matin ou après-midi. "Dans les trois semaines qui suivent, nous allons nous occuper de la fermentation, puis les participants reviennent mettre en bouteilles leur bière et ils repartent avec", poursuit Thierry Masurier. Pour l'atelier de quatre heures, 18 litres de bières sont brassés soit 36 bouteilles de 50 cl. Six litres soit 12 bouteilles pour l'atelier de deux heures.

Des bons cadeaux

Pour offrir un atelier à l'occasion de sa fête des pères, il est possible d'acheter un bon cadeau dans la boutique (un atelier coûte 90 ou 130 euros). "Il faut ensuite que la personne qui a reçu le bon aille réserver un atelier sur notre site Internet", précise Thierry Masurier.

Ces ateliers attirent tous les publics, "aussi bien des jeunes que des personnes plus âgées jusqu'à 60 voire 65 ans".

Pratique. Ma première bière, ZAC des Génétais, rue du Pacifique à Belbeuf. Tél. : 02 35 02 04 06. ma-premiere-biere.fr