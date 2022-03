Caen. Rugby : la campagne de recrutement surprenante de l'Ovalie caennaise

"Arrête tes conneries et viens jouer à l'Ovalie !" Le club de rugby féminin de Caen (Calvados) a lancé sa campagne de recrutement de joueuses mercredi 6 juin 2018 sur Twitter.

Toucher un maximum de personnes

Et les joueuses qui s'occupent bénévolement du pôle communication ont décidé de miser sur l'humour. "On veut toucher un maximum de jeunes filles et femmes, explique Sandra Rabier, joueuse. On sait que de plus en plus quand on sort du travail ou de l'école, on a tendance à se mettre sur son ordinateur".

Le club compte 130 licenciés mais recherche chaque année de nouvelles joueuses et bénévoles. "D'autant plus qu'on est passé au rugby à quinze du coup on est en recherche constante de nouvelles adhérentes".

Pratique. Pour se renseigner et venir essayer le rugby c'est sur le site de l'Ovalie Caennaise. Le club est ouvert à toutes à partir de 12 ans.