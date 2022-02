Le-Havre. Le Havre : un habitat mixte pour transformer le quartier du Rond-Point

L'inauguration de la résidence de l'Armateur, rue Demidoff et rue Duguay-Trouin au Havre (Seine-Maritime), marque une étape dans le réaménagement du quartier du Rond-Point. La ville du Havre avait acheté en 2013, un immeuble vétuste pour permettre la mutation de ce quartier situé juste derrière l'université et non loin de la gare.

L'inauguration de la résidence de l'Armateur au Havre.

Un appel à projet a été lancé et remporté par La propriété familiale de Normandie (PFN). Il s'agit d'une coopérative HLM qui travaille avec la ville depuis 70 ans. Elle a donc construit la résidence de l'Armateur. Un ensemble de trois immeubles et de pavillons (37 appartements et huit pavillons) traversées par une nouvelle rue, la rue Duguay-Trouin.

Mixité sociale

Pour permettre une mixité sociale douze appartements de la résidence de l'Armateur sont mis à la location par Alcéane, le bailleur social du Havre. Les autres logements sont proposés à la vente avec des facilités pour les foyers à revenus modestes (notamment grâce à la location-accession). Au jour de l'inauguration, la résidence est occupée à 70 % par des propriétaires occupants et 30 % de locataires. 27 % des propriétaires étaient jusqu'alors hébergés et 18 % étaient locataires sociaux (revenus familiaux moyens : 2 120 euros mensuels).