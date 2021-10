Idées loisirs Normandie : Week-end du 21 et 22 janvier

L'asso La Classe organise un 2ème concert ce soir avec PHAEDROS' 'FUNERAL, qui évolue dans l'univers de Tom Waits. C'est à 21h à Saint Hilaire sur Risle. L'entrée est gratuite pour les -de 17ans, 5 euros pour les étudiants et 7 pour les autres.





Thomas Dutronc est ce soir en concert à la Luciole d'Alençon. On vous a offert des places pour ce concert complet qui débute à 21h.





Dans le cadre des animations « Musique ça me dit » de la médiathèque Aveline d'Alençon, le groupe Vent d'Ouest Klezmer Band jouera cet après-midi. Des chansons énergiques, mises en scène de façon humoristique et une complicité sans borne entre les musiciens, font de cette formation un projet original et unique. Leur répertoire oscillant entre réarrangements de standards de la musique juive et compositions originales invite à une grande ballade vers les pays de l’est. C'est à 15h et c'est gratuit.





C'est demain que se déroule le marché mensuel d'Antiquités brocantes de Granville. RDV sur le cour Jonville de 8h à 19h, entrée gratuite.





Atelier four à pain aujourd'hui à l'écomusée du Perche! Cette journée est dédiée au pain mais aussi au four. Quelles sont les différentes céréales et leurs utilisations ? Comment est fait un four à pain ? La matinée se termine par le pétrissage de la pâte.

L’après-midi, la température du four est appréciée et les pâtons sont enfournés. Vous avez le plaisir de repartir avec votre pain. C'est à Saint Cyr la rosière de 10h à 16h30.





Soirée jazz au quai des arts à Argentan. Vous écouterez Renaud Garcia-Fons et Louis Finsberg. Nous les découvrirons pour un voyage vers les rives de leur Eldorado, le sud de l’Amérique où tango, flamenco et jazz fusionnent en un seul instrument, la contrebasse… RDV à 20h30.





Rendez-vous à la ferme Hauterive tout près d'Alençon pour la 4ème édition du Rock'n'Blues. L'association Hapi vous propose une belle programmation avec les groupes Vent d'Ouest, Steff and the Mafia, Gang et Guma Guma. C'est à 19h30 ce soir.



Il y a du hockey ce soir à Caen. Les drakkars affrontent Briançon à la patinoire Caen la mer à partir de 20h dans le cadre de la ligue Magnus.







A Condé sur Vire, c'est le 1er salon Maison, Déco, Jardin, à Condé-sur-Vire. 30 exposants, tous du centre Manche, seront présents pour représenter la thématique. C'est à la salle Condé espace de 10h à 19h tout le week-end. Entrée 3 euros.





Demain, « Nicolas Canteloup n'arrête jamais ! ». Il vous présentera un spectacle 100% neuf dans lequel on verra ses nouveaux personnages : Rafaël Nadal, Laëticia Hallyday, Raymond Domenech, Yannick Noah, Jean-Louis Borloo... Mais on y retrouve aussi ses grands classiques dans des situations inédites : de Barthez à Ségolène, en passant par Nelson Monfort, Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy… C'est à 15h au zénith de Caen.





Demain, la chorale « De choeur à coeur » de l'institut d'Agneaux donne un concert. Elle se produira à l'église d'Agneaux à 17h. L'entrée est gratuite mais 1 quête sera organisée au profit du téléthon.





Au casino de Saint Aubin sur mer, Concert reggae/pop normand avec DAR-K et Arkaya Music Band, suivi d'un soundsystem au bar club du Casino. Entrée : 7.00 € sur place. RDV ce soir à 22h.



Demain c'est la journée du mariage et de la fête à Alençon. Durant tout une journée, de nombreux exposants viendront vous aider à l'organisation de votre mariage. C'est au château des Requêtes, à Valframbert près d’Alençon. L’entrée est fixée à 2,50 € par personne. Toutes les infos sur tendanceouest.com



Ce soir au zénith de Caen, soirée à grand spectacle avec « Les étoiles du cirque de Pékin ». 50 artistes déploieront pour vous un florilège de numéros extraordinaires fondés sur l’exploit physique durant deux heures rythmé par la conteuse qui vous plongera dans l’univers de la grande fresque chinoise « Mulan ».

Un ensemble de tableaux époustouflant dans toutes les disciplines du cirque à voir à partir de 20h30.





Tout ce week-end à Saint Lô, venez visiter le salon du mariage. De 10h à 19h, cela permet à celles et ceux qui ont un projet de mariage, de fête, de célébration de faire de cet événement un moment inoubliable. Traiteur, location de salles, animations, décorations, bijoux, photographes, prêt à porter, voyages, cadeaux ... Défilés de mode les samedi et dimanche après midi. Entrée 4 euros.





Ne Manquez pas « la relève » cet après-midi au Cargö à Caen. C'est une compétition unique de hip-hop, réservée aux enfants, au cours de laquelle s’affrontent en 1 contre 1, en danse debout et break dance, 20 jeunes danseurs de moins 13 ans sélectionnés après un casting national.

Un après-midi survitaminé qui ravira petits et grands avec 5 heures de show animé par Nasty au micro et DJ Tro’2Bass aux platines, pour booster l’énergie des jeunes danseurs. Ca commence à 14h30. Toutes les infos sur www.tendanceouest.com





Les amateurs du groupe Pink Floyd sont attendus cet après midi à Argentan. Une conférence à leur sujet vous est proposée par Christophe Brault. Il retracera la carrière en musique et en image de ce groupe majeur et fer de lance du rock progressif. C'est à la médiathèque d'Argentan à 14h30 dans la salle d'exposition, et c'est tout public.







Treizième édition de « Début de siècle » au Normandy à Saint Lô. Pas de changement dans le concept : revisiter l’histoire du rock ! Les dix groupes participants se produiront chacun un répertoire de reprises, à choisir entre les années 60 et aujourd’hui. Si possible en adoptant le look de l’époque (new wave, punk 77, grunge, hippie psyché, mod ou hard-rock…). Début à 19h30.