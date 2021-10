Idées loisirs Normandie : Week-end du 4 et 5 février

Au Vox à Cherbourg dernière représentation du spectacle « Le chagrin des ogres ». Il s'agit de la première mise en scène d'un artiste de 25 ans qui revient sur l'enfance et les difficultés à sortir, parfois, de l'adolescence.





La 4ème convention fitness se déroule demain au village Oxylane de Mondeville. De 10 à 16h, des sessions de step ou de hilo seront organisées par des professionnels de la discipline. En marge de cette convention, venez bénéficier des conseils de professionnels en soin du visage, du corps et d'esthétisme avec AURIEGE.





Deny Lefrançois et la formation Drôle de mine seront en concert à la salle Imagin’Arts à Querqueville dès 20h30.



Au El Camino à Caen, venez voir Divin, du théâtre burlesque de rue en salle ce soir.







Ce week-end c'est le 24ème salon de l'habitat de la Ferté Macé, près du stade. Cette année l'accent est mis sur les énergies renouvelables, sur le bois, les éco-constructions mais aussi sur la décoration intérieure et l'artisanat d'art. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h.





« Ma colocataire est ENCORE une garce ! » ou les dernières « mésaventures » hilarantes d’Hubert CHATAIGNEAU. C'est du théâtre ce soir à 20h30 au Casino de Bagnoles de l’Orne.





Cet après-midi à Condé sur Noireau , Rencontre avec Grégory Laignel, écrivain auteur du roman « La société des Derlines » .En 1764, au cœur du bocage virois, Etienne estjeune homme courageux et attachant. Il se retrouve bien malgré lui confronté à la mystérieuse Société des Derlines. Il sera en dédicaces à « l'Atelier » de la médiathèque municipale de Condé à partir de 15h.



C'est aujourd'hui le dernier jour pour profiter du festival « Graines de mots » à Bayeux. La clôture c'est à partir de 19h place aux pommes pour 1 surprise et à 20h30 à la halle aux grains vous pourrez voir « Andromaque tragic-hall », la tragédie de Racine revisitée en chansons pleines d'humour.





Atelier danse cet après-midi au théâtre d'Alençon. Du contemporain au hip-hop, c'est animé par un danseur d'Angelin Preljocaj, en lien avec le plateau Orlin / Preljocaj. Début tout à l'heure à 14h.







5ème Jazz Dudim à Caen demain. Vous pourrez voir François Merville "BatJong" : un face à face entre un jongleur et un batteur. Ensuite, ateliers improvisation musique et danse du CRR. Pour participer à cet après-midi, réservez au 02 31 30 46 86. Puis RDV demain à 17h au conservatoire de Caen.





Ce soir concert des Strutters à l'asso La Classe à St Hilaire sur Risle. Les Strutters nous entraînent dans une interprétation structurée et colorée des plus beaux thèmes de jazz composés depuis la période middle des années 30 à celle du cool d’avant 60. C'est à 21h.





Depuis hier à Saint Lô, c'est la semaine chrétienne du cinéma. Ce soir projection de « Into the wild » de Sean Penn sorti en 2007 avec Emile Hirsh. La séance sera suivi d'un débat animé par Jean-Luc Lefrançois que vous retrouvez chaque dimanche dans Tendance Confidences entre 9h et 9h30. Demain projection de « the king of kings » à 15h30 et « Gran Torino » de Clint Eastwood à 18h30. Plus d'infos sur tendanceouest.com





Jusqu'à ce soir c'est le Phonix Festival à Vire ! Ce rendez-vous permet de découvrir gratuitement depuis jeudi 3 groupes de la région, en partenariat avec la région Basse-Normandie. Plus d'infos sur les virevoltés.org.





Ce soir à 20h à la patinoire Caen la mer, pour le compte de la 23ème journée de ligue magnus, les hockeyeurs caennais des « DRAKKARS » seront opposés aux « GOTHIQUES » d’Amiens.





Ce week-end, pensez au Salon du Mariage d'Avranches. De nombreux professionnels seront là pour vous renseigner et vous aiguiller dans vos démarches. Différents corps de métiers seront présents. Des défilés seront aussi organisés. Profitez aussi de la présence de Laury Thilleman, Miss France 2011 (élue à Caen), pour défiler et faire une séance de dédicaces.





Venez applaudir Mani à la Luciole à Alençon, un concert à la fois pop, funk et électro dès 21h.







Un spectacle de Capoiera vous est proposé à Cherbourg. Le théâtre de la butte vous fait danser avec les percussions brésiliennes. C'est à 20h30 au théâtre de la butte.





Il y a du foot ce week-end. En ligue 1, Caen accueille Auxerre pour un match qui est déjà décisif dans la course au maintien pour la saison prochaine. On saura demain juste avant le coup d'envoi de 17h si l'arbitre estime que les conditions climatiques sont trop mauvaises pour jouer. Mais pour l'instant tout est maintenu. Un match à suivre en direct sur Tendance Ouest et tendanceouest.com