La mode urbaine à Caen chez Stor'age

Demain , c'est la grande battle hip-hop des moins de 13 ans au Cargö à Caen. C'est donc la danse qui représentera la rue. Mais en dehors de cet aspect danse, il faut aussi un style vestimentaire pour défendre la culture de la rue. En Normandie, on trouve aussi des magasin de mode urbaine.

C'est le cas par exemple à Caen chez "Stor'age", 25 rue écuyère 14000 Caen 02 31 77 75 84.

La principale cible du magasin ,ce sont les jeunes hommes entre 15 et 25 ans mais il est bien sûr ouvert à tous. Vous y trouverez baggys, joggings, casquettes, sweats...En plus ce sont les soldes en ce moment, jusqu'au 14 février. Alors n'hésitez plus pour y trouver de bonnes affaires.

Ecoutez Manu nous parler de mode urbaine: