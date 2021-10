Handball : Un Cherbourgeois en finale de la CAN 2012

Algérie-Egypte, demi finale hier soir de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 de Handball. Il reste 30 petites secondes à jouer, l'Algérie d'Omar Benali (numéro 15) le Cherbourgeois est menée 25-24. Le joueur de Sébastien Leriche ailier droit reçoit un ballon et bat le gardien egyptien d'un tir en pleine lucarne. Il reste alors 18 secondes à jouer. Sur l'engagement, les egyptiens tergiversent et Benali encore lui est là pour l'interception. Il lance son coéquipier Riad Chahbour qui s'en va inscrire le but de la victoire à une seconde du terme (26-25). Un exploit des Algériens et surtout une finale à jouer des plus importantes puisqu'Omar Benali et sa bande, en cas de succès, seront directement qualifiés pour les JO de Londres !