Handball. Les Vikings de Caen reçoivent la JS Cherbourg : "Ce sera dans une ambiance terrible"

Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne, dit l'adage. Ce vendredi 20 décembre à 20h30, le Caen Handball recevra dans son Palais des sports la JS Cherbourg, afin de conclure la phase aller du championnat de Proligue. Invaincus à la maison, les Vikings espèrent terminer l'année de la meilleure des façons possibles.

Un engouement qui prend

"Rester invaincu au Palais, c'est un de nos objectifs, réussi pour le moment", glisse Sébastien Quintallet, l'entraîneur des Vikings. Il sait pouvoir s'appuyer sur un public de feu, alors que le match a affiché complet en 20 minutes à peine. "Le derby suscite beaucoup d'engouement, il va se disputer dans une ambiance terrible." Dans une salle comble depuis plusieurs rencontres, le public joue un rôle important. "Ils nous poussent à chaque rencontre, on veut partager les joies de la victoire avec eux."

Remettre les bouchées doubles en janvier

Mais derby ou pas derby, l'enjeu reste le même pour Sébastien Quintallet. "En gagnant, on peut distancer notre adversaire, le mettre à 5 points. Ce sera un beau combat, un match rugueux, à fort enjeu. Cherbourg est une bonne équipe."

5e de Proligue avant le match, (Cherbourg est 7e), les Vikings sont pour le moment auteurs d'un très bon début de saison, et remplissent l'objectif affiché par l'entraîneur, d'être dans les six premiers. "Le bilan est très bon, mais il faut absolument confirmer ce soir. Ensuite, on va se reposer, digérer notre phase aller, et se repréparer, car nous avons des objectifs élevés en janvier."