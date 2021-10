Tendance Sports: Omar Benali, le coup de coeur !

Quelle fraîcheure ! L'aillier cherbourgeois véritable révélation de la Coupe d'Afrique de Hanball est devenu icône en Algérie le temps d'une minute. Une minute qui va probablement changer sa vie.

En demies finale, de la compétition, c'est lui qui a donné la victoire à son pays face à l'Egypte.

Il reste 30 secondes de jeu, et l'Algérie est menée d'un but quand Benali sort de la boîte à l'aile pour égaliser. L'Egypte à la balle de match et l'Algérie doit défendre....C'est le moment que choisi le cherbourgeois pour marquer l'histoire de son pays, il intercepte le ballon et le transmet à l'un de ses camarade qui va inscrire seul, le but de la victoire... Egypte:25 - Algérie: 26

Un moment de sport intense, que Sylvain Letouzé, ne pouvait évidemment pas manquer...