Martainville. Calvados : deux bâtiments agricoles en feu cette nuit

350 mètres seulement séparaient deux bâtiments agricoles qui ont pris feu dans la nuit du vendredi 1er juin 2018 dans le Calvados. Les sapeurs pompiers ont tout d'abord été appelés aux alentours de 3h30 dans la commune de Bonnoeil, entre Thury-Harcourt et Falaise (Calvados) au lieu-dit le bas de Bonnoeil. Le bâtiment agricole, qui contenait du matériel agricole et du fourrage, fait 800m2.

Un deuxième incendie dans la foulée

A 3h50, les pompiers sont intervenus pour un second feu, cette fois-ci dans la commune de Martainville, voisine de Bonnoeil, au lieu-dit la rabotière. C'est encore un bâtiment agricole contenant du matériel agricole et du fourrage qui a pris feu. Le bâtiment fait 600m2 et a totalement été embrasé. Les pompiers ont réussi à préserver un bâtiment de l'exploitation qui contenait des bovins alors que le feu commençait à se propager. Au total, les feux ont mobilisé 12 engins de secours armés et 39 sapeurs. L'intervention était toujours en cours à 7h30.