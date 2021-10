La Vespière. Série d'incendies dans le Calvados : trois pompiers blessés

Incendies en série le jeudi 2 août 2018 dans le Calvados. Les sapeurs pompiers du Calvados sont tout d'abord intervenus vers 11h30 pour un feu de chaumes sur la commune de La Vespière, au sud de Lisieux. Le feu de chaumes a détruit deux hectares sur les quatre hectares que comporte la superficie de la propriété.

Trois pompiers blessés

Peu avant midi, c'est un feu d'appentis les sapeurs pompiers du Calvados sont intervenus dans la commune de Saint Martin des Besaces pour un feu d'apprenti qui s'est propagé dans les combles et à la façade d'une maison d'habitation. Le feu a été éteint au moyen de deux lances. Le feu a nécessité le déplacement de 25 sapeurs-pompiers. Trois pompiers ont été légèrement blessés durant l'intervention et deux d'entre-eux ont dû être transportés à l'hôpital. Le premier étage, le rez-de-chaussée et la moitié de la toiture ont pu être sauvegardés.

Vers 13 heures, les sapeurs pompiers du Calvados sont intervenus pour un feu de chaumes qui a détruit trois hectares sur la commune de Saint Julien de Calonne, près de Pont-L'Évêque.

Enfin, à 15h18, un feu de chaumes sur la commune de Le Bu sur rouvres, au sud de Caen, a nécessité l'intervention des pompiers. Le feu a détruit six hectares