Saint-Lô. Manche : 21 acteurs de l'insertion s'engagent

L'insertion est une compétence majeure du Département, il met ainsi en place un outil de gouvernance et de pilotage qui va fédérer l'ensemble des acteurs de l'insertion. Ils sont ainsi, 21 à avoir signé ce pacte, missions locales, chambres de commerce, de l'artisanat, l'agriculture, ou encore pôle emploi. Il s'agit de coordonner les actions et privilégier des partenariats pour mieux aider la réinsertion vers l'emploi des personnes les plus démunies.

Marc Lefèvre, le Président du Conseil Départemental de la Manche :

Dans quelques mois un comité de pilotage rendra compte et évaluera les actions entreprises pour l'insertion, avec une particularité, des bénéficiaires de ce pacte participeront à ce comité de pilotage, afin de pouvoir adapter les réponses apportées aux besoins des personnes.