Manche. Budget du département : inquiétudes du président Jean Morin

Inquiétudes sur le prochain budget du Département de la Manche. D'un montant de plus de 600 millions d'euros, il manque déjà plus de 10 millions. En cause, les décisions et mesures prises par l'Etat, qui ne sont plus financées ou alors que partiellement, d'où la colère de Jean Morin, président du conseil départemental de la Manche alors que les dépenses augmentent plus que les recettes.

Jean Morin Impossible de lire le son.

Aujourd'hui les dépenses sociales représentent 55% du budget. L'ensemble des élus sont ainsi appelés à réfléchir à des pistes d'économie. Le budget, généralement voté en début d'année, ne le sera pas avant le mois d'avril. Aujourd'hui une trentaine de départements en France se retrouvent en grande difficulté financière. Ce n'est pas encore le cas pour la Manche.