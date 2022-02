Flamanville. EPR de Flamanville : un "éventuel ajustement du planning et du coût"

L'"éventuel ajustement du planning et du coût" de l'EPR de Flamanville (Manche) est "en cours d'analyse". C'est ce qu'a indiqué EDF jeudi 31 mai 2018, par la voix de Bertrand Michoud, directeur du chantier, à l'occasion de l'assemblée générale de la Commission locale d'information (Cli) de la centrale nucléaire. Il est trop tôt, selon l'exploitant, pour dire si les réparations nécessaires pour corriger "des écarts de soudures" détectés en mars impacteront le calendrier.

Le verdict de l'ASN

Le contrôle des 150 soudures du circuit secondaire principal se termine. Parallèlement, EDF présente des méthodes de réparation à l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Si EDF utilise le terme "éventuel", c'est parce que nous n'avons pas encore conduit jusqu'au bout nos échanges avec l'ASN pour savoir dans quelle mesure on pourra reprendre les réparations et avec quelle méthode. Tant que cette discussion n'a pas été jusqu'au bout, il nous est difficile de dire s'il y aura un impact", a justifié Bertrand Michoud.

Ces explications ont surpris certains membres de la Cli, alors que la veille, le site d'information Montel rapportait des propos bien plus précis prêtés au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), Thierry Charles, évoquant "au moins des mois" de retard.

"EPR : Établissement Perpétuellement en Retard"

"On nous mène en bateau" estime Guy Vastel, membre du laboratoire associatif Acro, qui évoque le précédent des malfaçons détectées sur des soudures du pont polaire, en 2012, qui avaient eu un fort impact sur le planning. "EPR, c'est pour Etablissement Perpétuellement en Retard".

Les représentants de la Cli, composée d'élus, d'experts, d'associations et de syndicats, étaient rassemblés jeudi 31 mai 2018 pour interroger EDF. - Célia Caradec

L'EPR est une tête de série, "un prototype", rappelle de son côté Patrick Fauchon, le maire de Flamanville. "Même si cela prend plus de temps, même si cela coûte plus cher", l'essentiel pour lui est d'avoir "un outil de qualité et qui garantit la sécurité de la population". "La première voiture aussi a essuyé les plâtres" illustre Pascal Latrouite de la CFE-CGE, qui appelle à "ne pas remettre en cause le professionnalisme" des travailleurs, dont la moitié est issue du territoire.

Rendez-vous le 4 juillet

"'Éventuel ajustement du planning', c'est un peu faible" tempère Elisabeth Burnouf, élue des Pieux, "la population se demande si le démarrage va être effectué, c'est le rôle de la Cli de lui répondre". Tous se sont donné rendez-vous le 4 juillet 2018, pour la prochaine assemblée générale, où "le sujet doit être mis à l'ordre du jour" conclut la présidente, Valérie Nouvel.

Actuellement, le planning d'EDF prévoit la première introduction de combustible - ce qu'elle appelle "le démarrage" - de l'EPR de Flamanville pour la fin 2018, soit 6 ans après la date prévue initialement. La facture est évaluée pour le moment à 10,5 milliards d'euros.

