Rouen. En play-offs, le Rouen Métropole Basket s'offre une belle à Orléans

S'ils l'ont fait une fois, pourquoi pas deux ? Après avoir réussi la grosse performance de s'imposer lors du match retour, lundi 28 mai 2018 au Kindarena de Rouen (77-76), les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) s'offrent une belle. Ils disputent donc le match décisif de leur quart de finale de play-offs sur le parquet d'Orléans, le mercredi 30 mai 2018, à partir de 20h30.

Pas de pression pour le RMB

Déjà battus de peu lors du premier match (victoire d'Orléans en prolongations 112-110), les joueurs d'Alexandre Menard ont cette fois réussi à faire pencher la balance. Un exploit en soi, vu le manque de profondeur de banc actuel du RMB. Mais l'effectif compense avec du courage et de la solidarité. "Ce que font les gars c'est fantastique, on a une grande cohésion d'équipe. On va essayer d'inventer d'autres trucs pour surprendre Orléans mais ça va finir par être compliqué (sourire). On est les seuls à avoir poussé les favoris à une belle, on a fait quelque chose d'unique. On n'a plus de pression maintenant, ce sont eux qui auront la pression car s'ils ne gagnent pas, cela met à mal tous leurs objectifs. On va jeter nos dernières forces dans la bataille et on verra ou cela nous mène mais cette équipe a un truc de spécial, cela serait dommage de s'arrêter là", confiait le coach à la fin du deuxième match.

Pour mettre toutes les chances de leur côté, les Rouennais se sont lancés dans une course contre-la-montre pour bien récupérer de leurs efforts. "Ce soir (lundi soir, NDLR) ils boivent une petite bière, après ils mangent bien, ils dorment bien et ils boivent beaucoup. Ensuite, cryogénie, soins… On part demain après-midi, on arrive à l'hôtel et on les met dans les lits directement et on les borde avec de la glace des pieds à la tête. Puis le jour du match on fera un petit entraînement pour revoir deux ou trois trucs sur lesquels il faut qu'on fasse mieux", détaillait le coach. Il faudra au moins cela pour réitérer l'exploit et décrocher un ticket pour les demi-finales contre Fos-Provence.