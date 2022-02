Rouen. Basket : le Rouen Métropole Basket doit gagner pour continuer

Partir en vacances ou décrocher un match d'appui. C'est l'enjeu du match retour de quart de finale des play-offs de Pro B, ce lundi 28 mai 2018, pour le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) face à Orléans. Battus sur le fil, lors de la prolongation du match 1 sur le parquet d'Orléans (112-110), les joueurs d'Alexandre Ménard ont fait forte impression et ne sont pas passés loin de l'exploit dans le Loiret, alors qu'ils ont mené les débats pendant une grosse partie du match.

Un exploit sinon rien

Cette fois épaulés par le Kindarena, à partir de 20 heures, les Rouennais devront obligatoirement l'emporter pour jouer un match trois à Orléans le mercredi 30 mai 2018. Classé troisième de la saison régulière, Orléans reste favori de cette confrontation et il faudra compter à nouveau sur un grand Obi Emegano (auteur de 47 points, un record en play-offs de Pro B) pour espérer aller chercher cette victoire.

D'autant plus que le RMB devra une fois encore compter sur un effectif réduit. Carl Ponsar est d'ores et déjà forfait et Desmond Williams fera, lui, un test avant le match pour tenter de tenir sa place. "Cette équipe joue à 11 et nous on joue à 7 pros. Notre marge de manœuvre est moindre, donc on essaye de tirer la quintessence de cette équipe", résume l'entraîneur, Alexandre Ménard.