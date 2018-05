Basket : Rouen tient son exploit !

Au pied du mur, largement mené, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) est revenu de nulle part le lundi 28 mai 2018 pour remporter son match à la dernière seconde contre Orléans et arracher un match 3 décisif.

Il y a des tournants qui écrivent l'histoire d'un match. Des petits quelque chose qui ne s'expliquent pas. Le Rouen Métropole Basket a gouté ce bonheur le lundi 28 mai 2018 en revenant de nulle part pour battre Orléans à la dernière seconde du match retour des play-offs de Pro B (77-76).

Rouen n'a jamais rien lâché

Pourtant, tout avait mal commencé pour des Rouennais dominés presque tout le match et trop timides au tir. Jusqu'à la moitié du troisième tiers, alors qu'Orléans menait de 15 points. Grâce à la hargne dans la raquette d'un Bassoumba ou à un Stevens retrouvé, le RMB a refait tout son retard. Même à quelques minutes de la fin du match, les hommes d'Alexandre Menard ont su effacer un autre débours de six points pour finalement s'imposer d'un petit point à deux secondes de la fin.

Forcément heureux de cette qualification, tout le club regarde plus loin et se voit en trouble fête, le mercredi 30 mai 2018 pour le troisième et dernier match à Orléans. "De toute façon on aura le bon rôle, note Alexandre Ménard, l'entraîneur du RMB. Si on perd c'est David contre Goliath, c'est normal. Si on gagne c'est un exploit !" Une performance que ses joueurs espèrent bien réaliser pour prolonger le plaisir, au moins pour quelques jours.