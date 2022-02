Rouen. Basket (play-offs) : après une folle remontée, Rouen peut nourrir des regrets

Les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) n'ont décidément aucune pitié pour leurs supporters cardiaques. Menés de 30 points sur le parquet de Fos-sur-Mer, le samedi 2 juin 2018 pour le premier match des demi-finales de play-offs, qui aurait misé sur un come-back des hommes d'Alexandre Ménard, à part eux-mêmes ? Juste après la qualification contre Orléans, le coach normand assurait que ces rencontres décisives se jouaient en grande partie au mental.

Encore une fois, le RMB n'a rien lâché

Pourtant, ce sont bien les têtes et les bras de ses joueurs qui semblaient lourds au début de la partie. Avec un piteux 17-7 à la fin du premier quart et un très lourd 46 à 16 à la mi-temps, les Rouennais montraient leurs difficultés en phase offensive. Puis tout s'est mis en place dans le troisième tiers-temps. Menés par un Emegano auteur de 19 points dans la rencontre, les Normands ont refait la moitié de leur retard (60-45) et commencé à faire douter des Provencaux qui avaient commencé à lever le pied. Le scenario du match n'a pas évolué dans les 10 dernières minutes et les Rouennais ont grappillé point par point pour revenir à seulement une longueur de Fos à quelques secondes de la fin. Avec plus de réussite, ils auraient même pu décrocher la victoire dans ce premier match. Mais ils se sont finalement inclinés 79 à 75.

Le lundi 4 juin 2018, ils devront donc gagner le match 2 devant leur public du Kindarena pour décrocher une belle. Grâce à leur remontée et à leur statut d'outsider, les Rouennais aborderont cette rencontre avec l'avantage psychologique. Si les jambes suivent d'entrée de match, l'exploit sera alors à portée de main.