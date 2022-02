Rouen. Football : le FC Rouen nomme son nouvel entraîneur

Après un maintien en National 3 obtenu lors de la toute dernière journée, la direction du FC Rouen se tourne vers la nouvelle saison. Sans surprise, celle-ci se jouera sans David Choquet aux manettes. Le lundi 28 mai 2018, le club lui a trouvé un remplaçant en nommant officiellement David Giguel en tant que coach de l'équipe première. Mais il n'arrive pas seul puisqu'Arnaud Margueritte rejoint également les Diables Rouges comme coordinateur sportif.

Deux anciens du club

Le premier cité connaît bien le club rouennais, puisqu'il y a été formé et y a évolué entre 1988 et 1995. Promu en National 3 avec son club de Deville-Maromme en fin de saison, David Giguel tentera de redorer le blason du club rouennais. Arnaud Magueritte connaît lui aussi bien le maillot Rouge et Blanc. Gardien de but formé au FCR, il était revenu lors de la saison 2001-2002 et avait participé à la remontée du club en National.

Ensemble, les deux hommes ont déjà du pain sur la planche pour constituer l'effectif pour la saison 2018-2019.