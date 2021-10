Les élus caennais rêvent de la Presqu'île

La Société publique locale d’aménagement Caen Prequ’île a en tout cas profité d’un conseil municipal extraordinaire, lundi 16 janvier, pour présenter une synthèse des premières réflexions des trois cabinets d’architectes qui planchent sur le sujet. De leur côté, des élus de Caen, Mondeville et Hérouville, ainsi que du Conseil Régional, de Caen la mer et de Ports normands associés, ont exprimé leur ressenti et leurs rêves.

“Dans leur réflexion, les trois cabinets ne laissent rien de côté : mobilité, commerces, résidences, environnement, sociabilité..., assure Ophélie Deyrolle, chef de projet au sein de la SPLA. La démarche vise à intégrer de la meilleure façon possible la Presqu’île au territoire, dans sa globalité”. Début février, chacun des trois cabinets aura trois mois pour faire une proposition individuelle, avant qu’un seul ne soit retenu. Il travaillera alors sur un aménagement de plus en plus concret à partir de septembre prochain. “Entre le classicisme et la rigueur de Leclerc, la forte capacité d’AUC à sectoriser ses aménagements et la vision décoiffante de MVRDV”, le choix ne sera pas facile, prévient le maire de Caen, Philippe Duron.