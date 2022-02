Rouen. À Rouen, des visites guidées le temps de la pause déjeuner

Il est 12h35 et, par chance, il fait beau et chaud au moment où la quinzaine de visiteurs se massent autour de Bénédicte Duthion. Pour ce premier rendez-vous Midi découverte de la saison, consacré aux parcs et jardins remarquables, la guide de l'office de tourisme de Rouen (Seine-Maritime) s'attaque au Jardin des plantes. Le principe est simple : découvrir ou voir sous un nouveau jour un lieu, le temps d'une pause déjeuner.

"Pas un cours magistral"

Après un bref rappel historique de l'histoire des jardins botaniques de la ville, le groupe se met en marche et découvre les multiples facettes du jardin, "sur le plan artistique, historique et botanique", comme le souhaite la guide. Au fil des allées, on parle donc des sculptures, des bassins mais aussi des arbres les plus originaux à un rythme plutôt calme qui permet d'avaler un sandwich. Noisetier de Byzance, pin Douglas, cèdre de l'Atlas, hêtre pourpre... Les anecdotes fusent à chaque arrêt. Les questions aussi. "C'est un échange, pas un cours magistral", plaisante Bénédicte Duthion.

Face à elle, des touristes et des Rouennais qui en apprennent plus sur les lieux comme Sandrine Druda, "passionnée de jardin" qui "redécouvre la ville grâce à une conférencière avisée". Après un dernier arrêt devant un gingko biloba, le plus vieil arbre du jardin, il est temps pour le groupe de se séparer. Il est 13h40 et chacun retourne rapidement à ses occupations après une pause déjeuner dépaysante.

Pratique. La prochaine visite aura lieu le mardi 12 juin 2018 dans les jardins de l'hôtel de ville. Réservations sur le site de l'office de tourisme.