Hors Normandie. HIT QUIZ : vos entrées pour le festival Beauregard et le concert de Depeche Mode

Le HIT QUIZ, c'est tous les soirs avec Fred dans l'After-Work. Le meilleur candidat de la semaine entre le lundi 28 mai et le vendredi 1er juin, le - CHAMPION -, remporte 2 entrées pour les 8 et 9 juillet au festival Beauregard.



Découvrez la programmation complète de Beauregard



Faites le meilleur score de la semaine et gagnez vos 2 places pour les journées de dimanche 8 (Macklemore, Big Flo & Oli, The Breeders, Ibey, Malo') et lundi 9 juillet (concert événement de Depeche Mode) au festival Beauregard !



Fil de la Compétition :



Lundi :

19h30 - Anne-Sophie (Saint Fromond - 50) - 4 Bonnes Réponses - CHAMPIONNE -

HIT QUIZ - Lundi 19h30 - Anne-Sophie Impossible de lire le son.

Mardi :

17h30 - Ludivine (Gesnes Le Gandelin - 72) - 6 Bonnes Réponses - CHAMPIONNE -

HIT QUIZ - Mardi 17h30 - Ludivine Impossible de lire le son.

19h30 - Audrey (Quibou - 50) - 5 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mardi 19h30 - Audrey Impossible de lire le son.

Vous voulez tenter votre chance ?

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS.

Envoyez le code : FRED au 7 11 12

(0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire).

Si vous êtes sélectionné, répondez à un maximum de questions en 45 secondes, et conservez votre titre de - CHAMPION - jusqu'au vendredi 1er Juin.

Bonne Chance !

