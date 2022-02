Hors Normandie. Assistez au concert événement de Depeche Mode en jouant à Cherchez, trouvez, gagnez avec Tom

Cet été, le traditionnel rendez-vous musical d'Hérouville Saint Clair promet beaucoup de bonheur à tous ses participants. Les 6, 7 et 8 Juillet c'est le festival Beauregard.

3 journées rythmées par de nombreuses personnalités dont Big Flo & Oli, Petit Biscuit, Eddy De Pretto, Orelsan, Macklemore, Charlotte Gainsbourg ou encore Hollysz. La programmation complète est visible sur festivalbeauregard.com.

À cela s'ajoute la journée "Bonus", lundi 9 Juillet appelée ici "The Day After", qui verra passer entre autres l'immense groupe Depeche Mode. Un de leur plus grand succès "Just Can't get Enough" :

Vos invitations pour Depeche Mode à gagner

Écoutez Tendance Ouest entre 9h et 13h pour tenter de repartir avec vos invitations pour la dernière journée du festival Beauregard et applaudir Depeche mode sur scène. Il vous suffit pour cela de trouver l'objet mystère avec Tom en semaine de 9h à 13h. Premier indice : nous pouvons porter l'objet mystère, mais pas sur le visage.

Inscriptions dès maintenant en envoyant TOM au 7 11 12 par sms (65 cts hors coût opérateur) et par téléphone de 9h à 13h en composant le 0 892 23 73 38 (40 cts par appel).

