Braderie de printemps à Rouen, les commerces voient les choses en grand

Le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime) s'apprête à recevoir la traditionnelle braderie de printemps, du vendredi 1er juin au dimanche 3 juin 2018. Pour cette nouvelle édition, les commerçants ont l'ambition de faire venir le public de plus loin.

Avant même le début des soldes, c'est le rendez-vous commercial du mois de juin à Rouen (Seine-Maritime). La grande braderie de printemps sera de retour le week-end du vendredi 1er juin au dimanche 3 juin 2018. Comme d'habitude, les commerçants vont sortir leurs portants et présentoirs dans la rue et les promeneurs pourront se lancer dans la recherche de la bonne affaire. Cette année encore, plus de 350 commerçants participants sont annoncés.

Une communication hors de l'agglo

Pour leur amener plus de clientèle potentielle, l'Office du commerce et de l'artisanat de Rouen (Ocar) a mis le paquet sur la communication. "Cette année, on est largement sorti de l'agglomération pour annoncer l'événement au Havre, à Dieppe et même jusqu'à Amiens, explique Bruno Bertheuil, le président de l'Ocar. Si on vient à Rouen pour du commerce de destination, vers un seul magasin, on ne pourra pas découvrir la ville. Mais la braderie c'est également l'occasion de flâner et de découvrir toutes les autres boutiques."