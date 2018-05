La programmation d'Un été au Havre 2018 dévoilée

La programmation d'Un été au Havre (Seine-Maritime) a été dévoilée jeudi 17 mai 2018. Un événement qui se veut la continuité des festivités des 500 ans. Le tout autour de la polémique sur les comptes de l'édition 2017. Pour la première fois, Luc Lemonnier, le maire du Havre, s'est exprimé directement devant les médias.

Jeudi 17 mai 2018, la ville du Havre (Seine-Maritime) dévoilait la programmation d'Un été au Havre. L'événement est la continuité des festivités des 500 ans. Une présentation sous l'ombre des polémiques autour du budget de l'édition 2017 et des révélations de Médiapart et du Canard enchaîné.

Plus d'un million d'euros n'ont pas été payés à des sous-traitants à cause des difficultés financières de la société de production Artévia. Dans l'opposition havraise on demande des explications, à l'image de Mathieu Brasse (PS), conseiller municipal. L'élu veut savoir si les difficultés d'Artévia (antérieures aux 500 ans) étaient connues au moment de l'appel d'offres. Il veut également savoir qui va payer les sous-traitants.

Écoutez-le :

Jeudi 17 mai 2018, Luc Lemonnier, le maire du Havre, a répondu aux questions de la presse venue découvrir la programmation 2018. Il a même pris les devants. Le maire assure qu'il n'y a pas de trou d'un million d'euros, que le budget des 500 ans a été tenu et que les sous-traitants vont prochainement être payés et pas par la ville.

Écoutez-le :

Un été au Havre 2018, une transition

Outre les aspects financiers, tout le monde s'accorde sur le fait que les 500 ans du Havre en 2017 ont été un succès. Les animations ont créé un enthousiasme inattendu et rendues une certaine fierté aux Havrais. Un été au Havre doit entretenir cet élan. Sa programmation a été confiée à Jean Blaize jusqu'en 2020.

Parmi les points forts en 2018

Installation de feu

La compagnie Carabosse propose un spectacle de feu sur la plage. - Boris Abalain

Il s'agit d'un spectacle proposé par la compagnie Carabosse. Ce sera le samedi 23 juin 2018 sur la plage. Un spectacle de feu réalisé par cette compagnie emblématique des arts de la rue depuis plus de vingt ans.

Futuro House

Soucoupe volante des années 60 à visiter. - Olivier Vanes et Philippe Bréard

Une soucoupe volante des années 60, entièrement restaurée. Elle sera installée aux Jardins Suspendus et pourra se visiter. L'œuvre sera complétée par une installation sonore.

Les œuvres monumentales, de Fabien Mérelle

La sculpture sera installée au bout du monde à Sainte-Adresse. - Fabien Mérelle

Fabien Mérelle est un dessinateur qui réalise également des sculptures géantes. L'une d'elle (Jusqu'au bout du monde) sera installée au bout du monde (le bout de la plage du Havre à Sainte-Adresse). Un endroit assez sauvage. Le lieu a inspiré l'artiste. Écoutez Fabien Mérelle :

Fabien Mérelle installera une autre de ses œuvres (À l'origine) sur la digue Augustin Normand : un homme portant un éléphant.

"À l'origine", une œuvre marquante de Fabien Mérelle, déjà visible à Hong-Kong. - Courtsey Edouard Malingue

Spectacles, sculptures, expos

Un été au Havre 2018, ce sera donc du samedi 23 juin au dimanche 23 septembre 2018. L'événement sera ouvert par un grand spectacle sur la plage et se clôturera par le festival Ouest Park. Sept œuvres monumentales vont être installées dans la cité Océane. Trois parcours pour découvrir les œuvres et la ville seront proposés et cinq grandes expositions temporaires seront à la disposition du public (notamment au Muma et au Muséum). À noter que l'UP3, la sculpture blanche réalisée sur la plage du Havre pour les 500 ans en 2017, sera reconstruite en 2018. Elle sera cette fois faite en dure pour pérenniser l'œuvre.

Coût d'Un été au Havre 2018 : 2,9 millions d'euros.