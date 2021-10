Le-Havre. La goélette Etoile participe à la parade des Grandes Voiles du Havre 2017

Les Grandes Voiles du Havre se terminent dimanche 3 septembre 2017 avec la parade des voiliers. Entre 7h et 8h, départ des voiliers des bassins Vatine et de l'Eure. Entre 8h15 et 10h15, passage des voiliers devant le Quai de Southampton et le quai des Abeilles. Et de 8h30 à 11h30, parade des grands voiliers devant la plage du Havre. Parmi les participant : la goélette de la Marine Nationale, l'Etoile.

L'Etoile, un navire fécampois

L'Etoile a été construite en 1932 à Fécamp (Seine-Maritime). Sa fonction était de former les élèves officiers de la marine et c'est toujours le cas actuellement. Tous les marins de la Marine Nationale passent un moment ou à un autre sur l'Etoile. Entretien avec son commandant, Dimitri Levrel, lieutenant de vaisseau :

Dimitri Levrel commandant de l'Etoile, goélette de la Marine Nationale

