Le-Havre. Ils sont venus en voilier aux Grandes Voiles du Havre 2017

Soixante jeunes de l'agglomération du Have ont voyagé sur deux grands voiliers, le Morgenster et le Royal Helena, entre Den Helder (Pays-Bas) et Le Havre (Seine-Maritime). C'était du 24 au 30 août 2017. Ces jeunes participent maintenant aux Grandes Voiles, ils sont dans le bassin Vatine tout ce week-end, jusqu'au 3 septembre 2017.

Nous avons retrouvé Loréne (23 ans) et Claudion (18 ans), tous les deux originaires de Harfleur. Ils ont voyagé à bord du Morgenster. Une expérience inoubliable, une aventure humaine. Sur les quais du Havre, ils ont encore les yeux qui pétillent. Écoutez le reportage de Tendance Ouest :

Deux jeunes d'Harfleur sur le Morgenster Impossible de lire le son.

