Le-Havre. Un voyage au coeur de grands voiliers pour des jeunes du Havre

Ce sera certainement une expérience inoubliable pour ces soixante jeunes de l'agglomération havraise. Ils vont voyager sur de grands voiliers entre les Pays-Bas et Le Havre du 24 au 30 août 2017 et ainsi participer aux Grandes Voiles du Havre (du 31 août au 3 septembre 2017). À bord, ils vont devoir donner la main à la pâte pour tirer les voiles, entretenir le navire et animer la vie commune.

60 jeunes normands sur le Morgenster et le Royal Helena

Ces jeunes viennent de toute l'agglomération havraise (Le Havre, Harfleur, Gonfreville-L'Orcher, Manéglise, Epouville, Rolleville, Octeville-sur-Mer et Sainte-Adresse). Ils sont âgés de 16 à 25 ans. Ces apprentis matelots embarquent sur deux voiliers, le Morgenster et le Royal Helena. Départ donc depuis le port de Den Helder aux Pays-Bas ce jeudi 24 août 2017 pour rejoindre Le Havre mercredi prochain, le 30 août 2017, et ainsi participer aux Grandes Voiles du 31 août au 3 septembre 2017. Il s'agira du seul rassemblement de grands voiliers en France en 2017.

• Une première sur un grand voilier pour tous ces jeunes. Tendance Ouest les a rencontrés avant leur départ:



60 jeunes normands en apprentissage sur des voiliers Impossible de lire le son.

Le voilier Morgenster est un deux-mâts hollandais qui a rejoint les courses de grands voiliers après sa restauration en 2008:

Le Royal Helena est lui un trois-mâts goélette construit en Bulgarie en 2009 :

A LIRE AUSSI.

Le Havre: un avant-goût des Grandes voiles

Le Dar Mlodziey, voilier polonais, au Havre