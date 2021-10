"On ne peut pas faire mieux avec moins", critique laurent beauvais, dont un des vice-présidents souligne des "décisions déplorables prises par l'état, et qui risquent de creuser mes inégalités territoriales et sociales dans la région." Le Président de Région doit se rendre au Lycée Guibray de Falaise dès lundi matin pour rencontrer la communauté éducative.