Haute-Normandie : l'ARS et le Rectorat s'unissent pour la santé des élèves

Ce mardi 17 septembre, l'Agence régionale de santé de Haute-Normandie et le rectorat de Rouen ont signé une convention de partenariat sur la santé des élèves haut-normands. Elle a pour but de garantir les actions menées en matière de santé auprès des élèves.

Plusieurs actions sont mises en place comme l'éducation à la sexualité avec l'accompagnement des équipes éducatives, la prévention et la prise en charge précoce des addictions par l'intervention de structures spécialisées et une sensibilisation auprès des parents d'élèves ou encore l'éducation aux bonnes pratiques alimentaires. Les professionnels quant à eux devraient avoir une sensibilisation et une formation dans le cadre de la prévention du suicide.