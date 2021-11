Rouen : un "buccobus" fait le tour des maisons de retraite

Le Buccobus ? C'est un concept que vient d'adopter la Haute-Normandie. Il s'agit d'un camion équipé du matériel nécessaire pour faire des soins dentaires, directement devant les maisons de retraite. Il fait le tour de neuf EHPAD de la région.

Les soins bucco dentaires représentent un vrai problème pour les personnes âgées et peuvent être à l'origine d'autres problèmes de santé plus grave. C'est pourquoi ce buccobus s'inscrit dans une logique de prévention et de continuité des soins.