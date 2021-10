La B.O d'Intouchables disque d'or

Sorti dans un premier temps le 31 octobre 2011, la B.O du film a été rééditée mi-décembre en édition "Prestige", avec notamment les deux titres phares du film, interprétés par le groupe de funk des années 70-80 Earth, Wind & Fire, September et Boogie Wonderland.

La track list de la B.O. Intouchables édition Prestige :

1. Ludovico Einaudi - Fly

2. Earth, Wind & Fire - September

3. Extrait Omar Sy, François Cluzet & Audrey Fleurot - Des références...

4. Ludovico Einaudi - Writing Poems

5. George Benson - The Ghetto

6. Extrait Omar Sy & François Cluzet - L'Arbre qui chante

7. Terry Callier - You're Goin' Miss Your Candyman

8. Extrait François Cluzet & Omar Sy - Blind Test

9. Earth Wind & Fire - Boogie Wonderland (feat. The Emotions)

10. Ludovico Einaudi - L'Origine Nascosta

11. Nina Simone - Feeling Good

12. Ludovico Einaudi - Cache-cache

13. Angelicum De Milan - Vivaldi : Concerto pour 2 violons & orchestre en la mineur Op. n°8 (Allegro)

14. Ludovico Einaudi - Una Mattina

Bonus. Vib Gyor - Red Light