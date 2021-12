Intouchables plus de 15 millions d’entrées à l’étranger

Ces millions d’entrées, convertibles en la somme de 100M€, permettent à Intouchables d’intégrer le club fermé des films français au-dessus des 15 millions de spectateurs. Sur les vingt dernières années, seuls trois longs métrages hexagonaux avaient réussi cette performance : Astérix contre César (15,9), La Marche de l’empereur (20) et Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain (23,1).



Le film emmené par Omar Sy et François Cluzet ne s’arrêtera vraisemblablement pas de sitôt. Le continent américain découvrira le long métrage courant mai, en Amérique latine dans un premier temps. La Weinstein Company distribuera Intouchables aux Etats-Unis et au Canada, à partir du 25 mai.



En France, le film a cumulé 19.273.232 entrées après six mois d'exploitation, du 2 novembre 2011 au 4 avril 2012. Intouchables règne désormais sur le marché vidéo, avec des DVD et Blu-Ray lancés le 23 mars dernier.