Canal+ consacre une soirée à "Intouchables" le 21 décembre

Treize mois après sa sortie au grand écran, "Intouchables" bénéficiera d'une première diffusion à la télévision, en crypté, sur Canal+, le 21 décembre. L'histoire d'une amitié inattendue entre un patron devenu handicapé et son aide à domicile Driss est devenu un véritable phénomène, en France mais également à l'étranger.

Troisième film le plus vu de l'histoire dans l'Hexagone, derrière "Titanic" et "Bienvenue chez les Ch'tis", la comédie se place également comme le long métrage en langue non-anglaise le plus lucratif, grâce à ses 405,2M$ engendrés et 29,5 millions d'entrées cumulées à travers le monde.

La vague "Intouchables" n'est pas prête de s'arrêter. Outre son remake américain en cours, le film a été soumis par la France pour la course à l'Oscar 2013 du meilleur film étranger. Le représentant tricolore fait même partie des favoris, aux côtés d'"Amour" de Michael Haneke, selon la presse américaine.

Ces retombées internationales seront d'ailleurs abordées dans "Intouchables of the World", documentaire d'Olivier Boucreux diffusé à 23h25. Les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache y évoqueront notamment leur tour du monde et les avant-premières de leur comédie.