Caen. Rémy Vercoutre annonce la fin de sa carrière

"La décision est prise depuis longtemps : je vais passer la main en fin de saison et arrêter le football. Mais ça ne change rien sur les deux matches à venir : j'ai à cœur de laisser le club en Ligue 1. Il est temps de tourner la page".

C'est par ces mots que Rémy Vercoutre a annoncé au micro de Canal +, dimanche 6 mai 2018, qu'il mettrait un terme à sa carrière après le dernier match de la saison, contre Paris le samedi 19 mai 2018.

🗨️ "La décision est prise depuis longtemps : je vais passer la main en fin de saison et arrêter le football. Mais ça ne change rien sur les deux matches à venir : j'ai à coeur de laisser le club en @Ligue1Conforama" Rémy Vercoutre après #SMCASM pic.twitter.com/mn4XeEUaJ9 — Canal Football Club (@CanalFootClub) 6 mai 2018

Une expérience transmise au Stade Malherbe

Arrivé à Caen après avoir passé de nombreuses saisons à Lyon, Rémy Vercoutre a connu la Ligue des champions, joué 78 matchs de ligue 1 et a été doublure de Grégory Coupet et Hugo Lloris. Nul doute qu'il laissera un souvenir impérissable au SM Caen. Il aura contribué à trois maintiens en ligue 1. Gardien spectaculaire, passants de coups de gueule en coups de génie dans un même match, son implication et son charisme resteront en mémoire de tous les supporters caennais. Avec Damien Da Silva, Julien Feret, Paul Reulet, Hervé Bazile et Emmanuel Imorou, c'est le seul joueur à avoir disputé les quatre dernières saisons du SM Caen en ligue 1.

• À lire aussi. Football (Ligue 1, 36e journée) : Caen se met en grand danger