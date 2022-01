Caen. Malika Ménard : "J'aime beaucoup Granville"

Malika Ménard, Miss Calvados et Normandie en 2009 et Miss France 2010 est de retour à Caen quelques jours par semaine. Elle co-anime l'émission "9h50, le matin en Normandie" sur France 3 Normandie depuis le 8 juin 2017. Elle revient sur ses souvenirs normands et ses bons plans.

Vous êtes née à Rennes mais votre famille est Normande. Quelles sont vos attaches?

"Je suis arrivée à Caen à l'âge d'un an et je suis Bas-Normande vraiment à 100% ! Mon père est né à Granville et a vécu à Cherbourg. J'avais ma mamie qui vivait à Cherbourg, mon arrière-grand-mère à Granville. J'ai fait ma scolarité au lycée Malherbe et je suis partie de Caen lorsque j'ai remporté le titre de Miss, j'avais 22 ans".

Vous êtes de retour à Caen, quel sentiment éprouvez-vous?

"Je me sens vieille! Plus sérieusement, ça fait sept ans que je vis à Paris, et là je me rends compte que les choses ont changé à Caen, que les endroits dans lesquels je sortais quand j'étais plus jeune ne sont plus les mêmes. Avec France 3 Normandie, je suis la moitié du temps ici et l'autre moitié à Paris et ça me fait redécouvrir ma ville".

Quels sont les endroits que vous pouvez conseiller à Caen?

"Mes bonnes adresses? J'aime bien "La Môme" dans le Vaugueux, je trouve la carte plutôt branchée. J'ai une amie qui adore "Le verre à soi", quai Eugène Meslin, la carte des vins est bien fournie."

Avez-vous un coup de coeur?

"Le stade Malherbe. J'ai travaillé cinq ans comme hôtesse à d'Ornano, j'avais 16 ans. Au début j'étais très très timide et puis on m'a mis dans la loge présidentielle. Deux fois par mois je voyais les matches. J'adore regarder le football, j'adore l'ambiance d'un stade. Plusieurs fois, Malherbe m'a donné l'opportunité de donner le coup d'envoi et c'est assez inexplicable ce qu'on ressent quand on marche sur la pelouse. Après, à titre personnel, il faut que je fasse du sport parce que je mange tout le temps."

Quels sont les atouts de la Normandie pour attirer les vacanciers cet été?

"On a la mer, il faut en profiter pour faire de longues balades, se baigner. J'aime beaucoup Granville, dans son architecture. Je trouve que ça a le charme que peut avoir Deauville, à la différence qu'il y a moins de monde, moins de touristes. Il a de longues balades à faire, c'est joli, il y a des plages différentes. Bon après, on a ce problème de marées. Moi avant de voyager, je croyais qu'il fallait toujours regarder à quelle heure on pouvait aller se baigner et j'ai compris qu'en fait c'était que chez nous".

Parlez-nous de votre émission sur France 3 Normandie. Quel est le concept?

"C'est une émission d'humeur, on donne beaucoup de bons plans. L'idée est de présenter la Normandie. Il y a beaucoup d'informations. On parle de cuisine, de découverte de loisirs mais surtout on rigole, on commence la journée dans la bonne humeur".

Que vous dit-on sur la Normandie lorsque vous voyagez?

"Malheureusement je pense que la Normandie n'est pas encore bien connue à l'étranger. Mais j'ai l'impression qu'on nous voit comme de grands mangeurs de fromages, qu'on aime beaucoup la crème fraîche... Mais... c'est vrai! Moi je m'en rends bien compte par rapport à mes amis: la crème fraîche, j'aime bien ça".