Caen. Bientôt une nouvelle ludothèque à Caen

C'est un projet qui est dans les cartons de l'association La ronde des bambins depuis son emménagement dans ces locaux du boulevard Maréchal-Lyautey. En septembre, une nouvelle ludothèque devrait ouvrir ses portes à Caen (Calvados). Un lieu où petits et grands pourront venir tester mais aussi emprunter toutes sortes de jeux de société ou jeux en bois.

Un lieu intergénérationnel

"L'idée de mêler les familles adhérentes de l'association mais aussi des professionnels (assistantes maternelles, des écoles du quartier…), des personnes âgées, handicapés ou encore des adolescents qui n'ont plus l'âge de rester dans nos structures, présente Xavier Leschaeve, le directeur de l'association. Nous voulons que ce soit à la fois un lieu de rencontre intergénérationnel et de découverte de l'univers du jeu."

Dans le détail, une grande salle de 150 m2, une cafétéria, des espaces extérieurs et des sanitaires doivent finir d'être aménagés. Le plus gros a déjà été pris en charge par l'association mais il manque encore 15 000 €, d'où le lancement d'une cagnotte participative en ligne. Petit bonus : une salle d'escape game faite maison - le laboratoire d'un savant fou façon année 1980 - est déjà installé dans une petite pièce.

Le jeu comme outil pédagogique

La collecte se termine en juin et, si elle est bouclée correctement, les travaux devraient être terminés pour une ouverture en septembre prochain. Et pour permettre à un maximum de personnes d'en profiter, les horaires d'ouverture "représenteront 57 heures et demie par semaine, précise le directeur. En journée, des créneaux seront réservés aux scolaires, d'autres aux IME ou club de seniors, et des nocturnes sont aussi prévues les vendredis et samedis."

Et si l'association mise autant sur le jeu, c'est que "cet univers se démocratise beaucoup ces dernières années, avance Xavier Leschaeve. Et les vertus pédagogiques du jeu sont de plus en plus reconnues, beaucoup d'éducateurs s'y intéressent."

Si tout fonctionne comme prévu, la ludothèque pourrait même se décliner en version itinérante avec un ludobus.

Pratique. Cagnotte sur Ulule