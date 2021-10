Caen. Un Caennais vous propose de tester l'escape game à la maison

Alors que la pluie fait son retour en Normandie, vous êtes peut-être à la recherche d'une occupation qui vous permette de rester à l'abri. Et si vous transformiez votre maison en escape game ? C'est ce que propose Grégory Merlet, qui vient de lancer www.soiree-escape.com.

Un monde peuplé de zombies et de virus

L'idée est venue à l'occasion d'un nouvel an. Alors qu'il reçoit des amis, Grégory Merlet réfléchit à une activité "qui change des blind tests et karaokés, on voulait quelque chose de nouveau". Avec une amie, ils aménagent l'une des pièces de sa maison en escape game.

En un mois, ils montent un scénario "un peu apocalyptique, avec des zombies, des virus…", présente-t-il. Un jeu à deux niveaux : le premier, sortir de la pièce. Le second, trouver l'antidote. Après plusieurs mois de test par ses proches, mais aussi des amateurs du genre rencontrés sur les forums et réseaux sociaux, il décide de commercialiser le concept sur son site.

Un jeu adaptable partout

Pour tenter l'expérience, "il suffit de s'inscrire sur le site Internet. De là, vous pouvez télécharger les ressources nécessaires : notice, bande-son qui plonge dans l'ambiance". À base de deux cadenas, quelques sacs et objets "que l'on a tous chez nous", chacun peut ensuite personnaliser le décor. "L'idée c'est que chacun puisse l'organiser, qu'il ait une grande maison, un appartement ou un petit studio, ou même en vacances dans un gîte ou un camping."

Si le principe paraît simple, son application a demandé à Grégory plusieurs mois de travail. "Il faut surtout beaucoup d'imagination, et bien travailler ses énigmes sans qu'elles ne nécessitent beaucoup de matériel." Il a même développé un programme informatique pour accompagner les joueurs. Un programme qu'il devra réadapter au second scénario qu'il est en train de préparer. Ce dernier plongera dans un monde où "la Seconde guerre mondiale ne s'est pas terminée comme aujourd'hui", est même déjà en préparation.

