Soleil : découvrez nos bons plans terrasses à Caen

Alors que le soleil revient à Caen (Calvados) la rédaction de Tendance Ouest a déniché pour vous une sélection très subjective des meilleures terrasses de la ville.

Il est 18 heures, vous sortez du travail et le thermomètre affiche des températures qui réveillent en vous des envies d'apéro en terrasse. Lunettes de soleil sur le nez, vous débarquez place Saint-Sauveur où il semble que, curieusement, vous ne soyez pas le seul à avoir eu cette belle idée. Pour vous évitez de faire faire le piquet en attendant qu'une place ne se libère, Tendance Ouest a sélectionné pour vous ses adresses favorites.

Les discrètes

À quelques mètres de là, rue Saint-Sauveur, se cachent deux petites terrasses discrètes et pleines de charme. À l'arrière de Chez Paulette, petit bar délicieusement désuet, et de son voisin, le tout nouveau Comptoir qui saura séduire les amateurs de vins, vous découvrirez deux jolis petits salons d'extérieur. Un peu plus loin, rue écuyère, il faut aussi pousser la porte de Chez François pour découvrir la jolie terrasse à l'arrière, et la non moins jolie carte de bons vins, de bonne chère et surtout la bonne ambiance qui y règne.

On aime : le mojito spécial de Chez Paulette et les tapas du Comptoir, 100 % maison et savoureuses (petit coup de cœur pour les beignets mozza pesto et les rillettes de chorizo). On sait aussi qu'Orelsan a ses petites habitudes Chez François.

Les gourmandes

Côté gourmandise, deux autres adresses à retenir. Les amateurs de bonnes charcuteries et de fromage peuvent compter sur les planches du Mooky's, rue de la fontaine, qui n'ont d'ailleurs rien à envier à la carte des vins. Autre nom à retenir : le Ruben, rue Vauquelin dont la carte des plats à partager vous mettra l'eau à la bouche. Ici, le soleil se retrouve aussi dans l'assiette avec des plats qui sentent bon l'Amérique du Sud.

On aime : l'ambiance conviviale et les bons conseils du personnel au Mooky's, la déco aux couleurs de l'été du Ruben.

Les brulantes

Deux spots bien exposés vous permettront de remplir les batteries d'UV. Sans oublier la crème solaire, installez vous soit au Café Mancel, en plein cœur du château de Caen, soit à la Table des matières, au pied de la bibliothèque Alexis de Tocqueville et juste au bord de l'Orne. Attention toutefois, le restaurant ferme à 19 heures en semaine, et à 23 heures le vendredi avec option concert ou jeux et quiz.

On aime : pouvoir laisser les enfants courir et jouer dans les jardins du château ou sur le parvis de la bibliothèque.

À l'intérieur du château, le café Mancel propose une grande terrasse ensoleillée. - Marie-Charlotte Nouvellon

Les insolites

Et pour finir, laissez tomber l'autobronzant, optez plutôt pour les carottes et autres légumes. À l'arrière du Greddy Guts, restaurant végétarien installé rue de Bras, quelques tables installées dehors permettent de profiter du soleil version goûter jusqu'à 18 heures en semaine, version "tapas qui tabassent" les jeudis, vendredis et samedis soirs. Si vous êtes amateurs d'art, profitez d'une visite à l'artothèque, située au Palais ducal, derrière l'hôtel du Ville, pour découvrir sa terrasse. Elle offre une vue inédite sur l'abbatiale Saint-Etienne.

On aime : la carte truffée de jeux de mots du Greddy Guts et la tranquillité de l'artothèque.